Depremde kuzeni ölen Sözcü TV muhabiri: Uyum sağlayamadığım gerekçesiyle kovuldum

Sözcü TV muhabiri Sinem Nazlı Demir, kuzeni depremde öldükten sonra ‘uyum sağlayamadığı’ gerekçesiyle işine son verildiğini duyurdu.
Demir, Twitter’dan şu mesajı paylaştı: “Mevcut işimi bırakarak yeni bir kanal heyecanlıyla girdiğim Sözcü TV’den, depremde kuzenimi kaybettiğim hafta ‘uyum sağlayamadığım’ gerekçesiyle kovuldum. Hak, işçi emeği, adalet? Neredesiniz?”
Diken’e konuşan Demir, kuzeni enkaz altındayken çalıştırıldığını anlattı. Demir, kuzeninin hayatını kaybettiği haberini alınca mental sağlığı nedeniyle işini yavaşlatmak zorunda kaldığını; bunun da ‘uyum sağlayamama’ gerekçesi olarak gösterildiğini savundu.
Demir’e 16 Şubat’ta yazılı olarak ’Hizmet akdiniz (…) işe uyum sağlayamama nedeniyle iş yerimizden deneme süreniz içerisinde feshedilmiştir’ bildirimi yapılmış.