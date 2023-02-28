Deprem sonrası İzmirliler çadır ve araçlarda sabahladı

İzmir’de gece saatlerinde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremden sonra bazı vatandaşlar geceyi çadırlarda geçirdi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) göre dün 21:22’de İzmir Körfezi’nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem sonrası Bayraklı ilçesinde vatandaşlar yaşanan korku ve panik nedeniyle evlerine giremedi. Bayraklı ilçesi Postacı Mahallesi’nde depremin korkusu yaşayan bazı vatandaşlar parklarda bir araya geldi. Mahalle sakinleri evlerinden çıkardıkları eşyalarla parkta çadır kurup araçlarında yatmaya başladı.

Deprem sonrası ailesiyle parka gelen 33 yaşındaki Ayşenur Göçer, “Panikle eşyalarımızı alıp parka geldik. Yaklaşık dört saattir buradayız. Evlerimize giremiyoruz. Kahramanmaraş’ta olan depremden sonra tedirginliğimiz vardı. Çadırlarımızı kurduk. Battaniyelerimizi, suyumuzu aldık. Bu şekilde burada sabaha kadar eve girmeyi düşünmüyoruz” diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden 66 yaşındaki Recep Göçer de “Bütün komşular ile apartman boşaldı. Arabalarda, çadırlarda yatanlar var. Diğer parklar da dolu, ateş yakmışlar. Millet dışarıda yani. Korktuk, sabaha kadar da buradayız” dedi.