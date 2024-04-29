Deprem nedeniyle yerleri değiştirilen öğretmenlere eski yerlerine dönebilme hakkı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yerleri değiştirilen öğretmenlere önceki görev yerlerine dönüş hakkı tanıdı.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede olağanüstü hal ilan edilmişti. Burada görevli öğretmenlerin isteğe veya mazerete bağlı olarak görev yerleri değiştirilmişti.

Deprem sonrasında görev yeri değişen öğretmenler, daha önce görev yaptıkları illerdeki eğitim kurumlarına süre şartı aranmaksızın başvuru yapabilecekler.

Başvurular, 3-6 Mayıs 2024’te alınacak ve atamalar 7 Mayıs 2024’te yapılacak. Atamalar, depremden etkilenen 10 ilde ilan edilen kontenjanlar dahilinde hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak.