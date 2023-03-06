Deprem korkusu altının bankaya dönüşünü artırdı

Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın, yastık altı birikimlerin ‘depremde enkaz altında kalır’ endişesi nedeniyle bankalara döndüğünü söyledi.

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6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra, ‘enkaz altında kalır‘ korkusuyla yastık altı birikimleri bankalara dönmeye başladı.

Ekonomim’den Handan Sema Ceylan‘ın sorularını yanıtlayan Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın, eksperliğini yaptıkları altının deprem öncesine göre üç kat arttığını söyledi.

Yakın, şunları söyledi: “Kuyumcular olarak bankaların altın konusundaki eksperliğini yapıyoruz. Deprem öncesine göre ekspertizini yaptığımız altın oranı üç katına çıktı. İnsanlar enkazda kalır korkusuyla, yastık altı olarak tabir edilen sistem dışındaki birikimlerini, bankalara teslim etmeye başladılar.”

Yakın ayrıca, kara günler için saklanan altınların da depremzedeler tarafından bozdurulduğunu da sözlerine ekledi.