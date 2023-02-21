Deprem etkisi: Kartlı harcamalara sert fren

Kahramanmaraş merkezli deprem vatandaşların kartlı harcamalarında da hızlı bir düşüşe neden oldu.

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Merkez Bankası verilerine göre, deprem bölgesine yönelik yardım ve ihtiyaçlar karşısında banka ve kredi kartıyla yapılan market, akaryakıt ve telekomünikasyon harcamaları artarken, vatandaş diğer harcamalarını durdurdu. Verilere göre toplam banka ve kredi kartı harcamaları 10 Şubat’la biten haftada 3 Şubat haftasına göre yüzde 19,14 gerilerken, market harcamaları yüzde 6, akaryakıt harcamaları yüzde 12,5, telekomünikasyon harcamaları yüzde 17 yükseldi.

Yüzde 10,5 düştü

3 Şubat haftasında toplam kartlı harcamaların büyüklüğü 108,4 milyar liraydı. Ekonomi gazetesinden Şebnem Turhan’ın haberine göre bu tutar, 10 Şubat haftasında sert düşüşle 87,6 milyar liraya geriledi. Kartlı harcamaların işlem adedi de 10 Şubat haftasında 3 Şubat haftasına göre yüzde 10,5 düştü.

Ayrıntılara bakıldığında araç kiralama için yapılan kartlı harcamalar yüzde 29,3 gerilerken, işlem adedi yüzde 10,4 azaldı. Gıda için kartlı harcama yüzde 8,9 düştü, işlem adedi yüzde 8,1 azaldı. Elektronik harcamaları da yüzde 22,61 azaldı. Bu iki kalemde işlem adetleri de sırasıyla yüzde 25,23 ve yüzde 16,68 oranında geriledi.

İçkili yerlerde harcama yüzde 31,5 düştü

Giyim ve ayakkabı da vatandaşların harcama yapmaktan kaçındığı kalemlerden biri oldu. Giyim ve ayakkabı harcamaları yüzde 17, havayolları harcamaları yüzde 19,5, konaklama harcamaları yüzde 29,4 düştü.

İçkili yerlerdeki harcamalar en fazla azalan grup oldu. Vatandaşlar depremin vurduğu hafta içkili yerlere yönelik harcamalarını bir haftada yüzde 31,5 azalttı. İşlem adedi de yüzde 30’un üzerinde geriledi. Yine kuyumculuk harcamaları yüzde 13,57, mobilya harcamaları yüzde 27,1, sağlık harcamaları yüzde 17,7, seyahat harcamaları yüzde 25,6 düşüş gösterdi. Dışarda yemek için yapılan harcamalar da yüzde 23,4 düşerken, bireysel emeklilik için harcamalar da yüzde 20 azaldı.

Banka ve kredi kartıyla yapılan harcamalar düşük faiz oranları nedeniyle vatandaşın son dönemde en fazla tercih ettiği borçlanma yöntemi olarak öne çıkıyordu.