Deprem bölgesinden 54 bin 882 öğrenci nakledildi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesindeki 10 şehirden şu ana kadar 54 bin 882 öğrencinin diğer illere nakledildiğini söyledi.

Fotoğraf: AA

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık yıkıcı depremlerde son güncellemeye göre can kaybı en az 40 bin 689.

Özer, Kilis valiliğini ziyareti sonrası basına konuştu.

AA’nın aktardığına göre Özer, şunları söyledi: “Biliyorsunuz yarın 71 ilde okullarımız eğitim öğretime başlıyor. 10 ilden 71 ile nakiller her geçen gün artmaya başladı. Şu an itibarıyla 54 bin 882 öğrencimiz diğer illere nakil oldu. Biz Bakanlık olarak bir imkan daha getirdik. Bu öğrencilerimiz istemeleri durumunda pansiyonlarımızda rahat bir şekilde konaklayabilecek. İnşallah yarından sonra da bu 10 ilimizde eğitim öğretimin nasıl olacağına yönelik kapsamlı açıklamayı sizlerle paylaşacağız.”