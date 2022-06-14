Depo ve evlerine saldırı düzenlenen atık kağıt işçileri: Kardeşçe yaşamaya devam

Geri Dönüşüm İşçileri Derneği Başkanı Ali Mendillioğlu depo ve evlerine düzenlenen saldırılara karşı, “Dün olduğu gibi bundan sonrada Yenisahra ve tüm mahallelerde bir arada kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz” dedi.

Fotoğraflar: Twitter

İstanbul Yenisahra’da bir çocuğun trafik kazasında yaşamını yitirmesinin ardından atık işçisi sığınmacılar hedef gösterilmiş, depolara ve evlere düzenlenen saldırıda üç işçi yaralanmıştı.

Olayların ardından yakılan evlerin önünde konuşan Geri Dönüşüm İşçileri Derneği Başkanı Ali Mendillioğlu ‘bir provokasyon örgütlendiğini ve yoksul halkların birbirine düşman edilmeye çalışıldığını’ söyleyerek, “Bildiğiniz üzere bazı sosyal medya hesapları ve bir partinin lideri sosyal medya üzerinden halkı sokağa çağırdı ya da dolaylı şekilde sokağa çıkmaya teşvik etti” dedi.

‘Aktardığınız biçimde yaşandığına dair bilgiyi nereden aldınız’

Evrensel’in aktardığına göre doğruluğu kesin olmayan bir bilgi üzerinden insanların düşmanlaştırıldığını söyleyen Mendillioğlu şöyle devam etti: “Olayın aktardığınız biçimde yaşandığına dair bilgiyi nereden aldınız? Emniyet’ten mi? Görgü tanıklarından mı? Eğer emniyetten aldı iseniz size bu bilgiyi sızdıran emniyet mensupları kimlerdir? Bu soruya cevap vermezseniz açıkça söylüyoruz ki bu haberleri halkı birbirine düşürmek ve çatışma ortamı yaratmak için kasıtlı olarak yayan provokatörlersiniz.

Bu iş sokak eylemlerine, kağıt depolarının yakılmasına, kağıtçıların darp edilmesine ve yağmaya kadar varmışsa ve tüm kamuya mal olmuşsa hayatını kaybeden gencimizin vefatıyla ilgili bir açıklama yapmak gerekiyorsa bu sorumluluk İstanbul Valiliği’ne düşmektedir.”

‘Bu cesareti kimden alıyorsunuz?‘

Afganlar yaşadığı gerekçesi ile kağıt depolarını bastılar. Kimlik kontrolü yapma cüretini bile kendilerinde gördüler ve göçmen olmadığını teyit etmelerine rağmen kağıtçı arkadaşlarımızı darp ettiler. Kaldı ki bir insanın göçmen olması darp edilmesi için bir neden değildir. Bir arkadaşımız bıçakla yaralandı. Bazı depolarımız kundaklandı. Bazı depolarımız yağmalandı. Bu vahşeti yaratan güruha sesleniyoruz. Siz kimsiniz kendinizi kimin yerine koyuyorsunuz ki, kimlik kontrolü yapmaya kalkıyorsunuz. Siz kimsiniz kendinizi kimin yerine koyuyorsunuz ki, hem hüküm veriyor hem hükmünüzün cezasını uygulamaya kalkıyorsunuz? Bu cesareti kimden alıyorsunuz?

‘Bu sorunu biz yaratmadık‘

Bu sorunu biz yaratmadık. Büyüyen yoksulluğun nedeni göçmenlermiş gibi kolaycı sorunun çözülmeyeceğinin de farkındayız. Yenisahra’da yaşananlar bu tür söylemlerin nasıl ağır sonuçlara yol açabileceğinin canlı bir örneğidir. Hiçbir sorunun çözümü birilerini düşmanlaştırmak ve hedef göstermek olamaz olmamalıdır. Dün olduğu gibi bundan sonrada Yenisahra ve tüm mahallelerde bir arada kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz. Bu ve dayanışma ile birlikte daha güçlü bir şekilde yoksullarla değil yoksullukla mücadelemizi büyüteceğimizi herkesin bilmesini istiyoruz.”