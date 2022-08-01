Denizli’de eşi tarafından bıçaklanan kadının ameliyatla böbreği alındı

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Onur Aslan tarafından bıçakla yaralanan Rabia Dağ Aslan’ın tedavi gördüğü hastanede bir böbreği ameliyatla alındı.
Onur Aslan, Denizli’nin Acıpayam ilçesi Aşağı Mahallesi’ndeki parkta 30 Temmuz’da Rabia Dağ Aslan’ı bıçakladıktan sonra kadının sosyal medya hesabından canlı yayın açmıştı. Kaçan zanlı yakalanıp tutuklanmıştı.
AA’nın aktardığına göre yoğun bakım servisinde yatan Aslan’ın, bıçak isabet eden bir böbreği alındı ve karaciğerinde de hasar oluştu.
Hayati tehlikesi bulunan kadın, bir süre daha yoğun bakım ünitesinde tutulacak.