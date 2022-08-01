Denizli’de eşi tarafından bıçaklanan kadının ameliyatla böbreği alındı

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Onur Aslan tarafından bıçakla yaralanan Rabia Dağ Aslan’ın tedavi gördüğü hastanede bir böbreği ameliyatla alındı.

Fotoğraf: csgorselarsiv.org

Onur Aslan, Denizli’nin Acıpayam ilçesi Aşağı Mahallesi’ndeki parkta 30 Temmuz’da Rabia Dağ Aslan’ı bıçakladıktan sonra kadının sosyal medya hesabından canlı yayın açmıştı. Kaçan zanlı yakalanıp tutuklanmıştı.​​​​​​​

AA’nın aktardığına göre yoğun bakım servisinde yatan Aslan’ın, bıçak isabet eden bir böbreği alındı ve karaciğerinde de hasar oluştu.

Hayati tehlikesi bulunan kadın, bir süre daha yoğun bakım ünitesinde tutulacak.