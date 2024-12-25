Deniz Zeyrek: Yumurtaya beş ayda yüzde 28 zam, asgari ücrete yıllık yüzde 30 zam

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Kendileri “Mesele enflasyonundaki düşüşün kalıcı hale gelmesi” diyor ama kalıcı hale getirdikleri SEFALET.

Dün apar topar bir araya gelen hükümet ve işveren tarafı asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak belirledi. Yumurtaya 5 ayda yüzde 28 zam geldi. Asgari ücrete yıllık yüzde 30 zam geldi.

Bir de sürekli vaat!

Şimdi de “Vatandaşımızın makul bir değer üzerinden ev kiralamasının ya da ev sahibi olmasının önünü açacağız” diyor.

Enflasyonu madem yumurtayla anlattım. Ev kirasını da kümesle kıyaslayayım.

Kümes kadar evlerin 8-9 bin liraya kiralandığından haberi var mı sizce?

Neymiş efendim Türk lirasına güven artmış(mış)!

100 bin euro getirip TL’ye çeviren bir gurbetçinin, parasını bir ay faizde tutup 105 bin euroyla Almanya’ya döndüğünden haberi var mı?

Elbette Türk lirasına güvenir.

Nasıl olsa bu ülkenin yurttaşları, emekçileri, emeklileri ödedikleri vergilerle bu faizleri karşılıyor.

Yoksa ödenen o faizlerin bu ülkenin milli serveti olduğunu bilmiyor mu Dalgacı Mehmet?

Deniz Zeyrek’in yazısı