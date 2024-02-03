Deniz Zeyrek: Yerel seçimlerde milliyetçi söylemlerin üzerine bir de ‘şeriatçı sos’ eklendi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, genel seçimlerde işi beka meselesine, teröre, milliyetçiliğe bağlamıştı ve bunun üzerinden yarattığı kutuplaşma işe yaramıştı.

Hayat pahalılığı karşısında inim inim inleyen, kirasını ödeyemeyen, soğan patates alamaz hale gelen yoksul halk kesimleri, “aç kalırız vatanı böldürmeyiz”, “soğan yemeyiz Erdoğan’ı yedirmeyiz” gibi sloganlara sarılmıştı.

Öyle anlaşılıyor ki yerel seçimlerde bu milliyetçi söylemlerin üzerine bir de “şeriatçı sos” eklendi.

Son zamanlarda artan hilafet, şeriat ve yeşil Kürdistan taleplerinin altında da bu plan yatıyor.

Erdoğan’ın son konuşmasında şeriatçıları, hilafetçileri açıktan savunması da bu sosu bol bol kullanacağının göstergesiydi.

Milliyetçi ve şeriatçı söylemler, sadece Cumhur tabanını konsolide etmek için kullanılmayacak, aynı zamanda bir sürü yolsuzluğu, uğursuzluğu, kötülüğü de örtbas edecek.

Deniz Zeyrek’in yazısı