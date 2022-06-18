Deniz Zeyrek: Uyanmaya on gün kaldı

Hazne ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 27 Aralık 2021 günü A Haber ekranlarında şöyle demişti:

“Bu enflasyonun önümüzdeki yıl geleceği noktalara heyecanlanıyorum. Hani hep dersiniz ya bir uyusam da altı ay sonra uyansam. Br uyuyun da altı ay sonra uyanın Türkiye’de.”

Nebati, “Hangi noktada olacak?” sorusuna da “Çok farklı noktalara gdecek” karşılığını vermişti.

Nebati’nn konuşmasının üzerinden 5 ay 20 gün geçti.

O beş ay 20 günde dolar kuru 11.43’ten 17.3’e geldi.

O beş ay 20 günde 11.53 lira olan motorinin litre fiyatı 30’u devirdi.

O beş ay 20 günde gram altın fiyatı 665 liradan 1028 liraya yükseldi.

Bakalım bu rakamlar uykuda geçireceğimiz son 10 günde daha hangi noktalara gidecek?

Bakalım sayın Nebati’nin tavsiyesine uyup 5 ay 20 gün önce uyuyanlar, 10 gün sonra gözlerini açtıklarında kendisini aynı yerde bulabilecekler m?

Deniz Zeyrek’in yazısı