Deniz Zeyrek: Ülke ne kadar büyüse de fiili yoksullaşma daha fazla ve hızlı artıyor

Gerçeğin değil, yaratılan algının daha fazla ilgi gördüğü, taraftar bulduğu bir çağda yaşıyoruz. İktidarın anlattığı Türkiye ekonomisiyle, vatandaşın sokakta yaşadığı Türkiye ekonomisi arasında da böyle bir fark var. Post-Truth Çağı tam da bu duruma diyorlar. Kâğıt üzerinde ülke ne kadar büyüse de fiili yoksullaşma daha fazla ve hızlı artıyor. İktidar yarattığı algının sokakta karşılık bulacağı yanılgısına düşmüş, artan yoksulluğu göremez hale gelmiş. Bu körlük devam ederse, 2023’te yapılacak seçimlerinin en önemli sonuçlarından biri de iktidarın gerçekleri görmesini sağlaması olacak.
SON HABERLER
İddianame hazır: Gülşen’in üç yıla kadar hapsi isteniyor
Orkestra arkadaşıyla şakalaşırken kullandığı bir ifade nedeniyle hedef … Devamı...
Nilüfer Müzik Festivali’ne kamp ve içki yasağı getirildi
Nilüfer Belediyesi'nin 'Dünyayı sev, geyiği öp, festivale gel' sloganıyla … Devamı...
MetroPOLL anketi: AKP yüzde 30’un üstünde tutundu, ittifaklar kafa kafaya
MetroPOLL Araştırma Türkiye’nin Nabzı Ağustos 2022 anketinin sonuçlarını … Devamı...
Bursa’da fidye için kaçırılan üç kişi kurtarıldı
Bursa'da ikisi kardeş üç kişiyi kaçırıp 15 milyon lira fidye istedikleri … Devamı...
En ağır karpuzu yetiştirerek birinci oldu: Hedefi 100 kilonun üzerine çıkmak
Japonya'nın kuzeyindeki Akita Prefektörlüğü'nde düzenlenen yarışmaya … Devamı...
Gaziantep’te valiliğin ‘yeni ana hizmet binası’na 210 milyon lira
BİLAL ÇELİK [email protected] @bllcelik_ İçişleri Bakanlığı, … Devamı...
BDDK, iki finansman kuruluşunun faaliyet iznini iptal etti
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Doğa Faktoring AŞ ve Kredi … Devamı...
Erdoğan’ın ‘saray yolu’na 50 milyon lira daha harcanacak
Muğla Marmaris Okluk Koyu'ndaki Cumhurbaşkanlığı’nın ‘yazlık sarayı’ için … Devamı...
Sanayici, zamlar nedeniyle müşteriye fiyat veremiyor: Şalterler inebilir
Sanayide kullanılan elektriğe yüzde 50,8 doğalgazaysa yüzde 49,5 zam … Devamı...
Hablemitoğlu suikasti zanlısı Levent Göktaş yakalandı
Türkiye'nin talebi üzerine Interpol’ce hakkında kırmızı bülten çıkarılan … Devamı...