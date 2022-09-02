Deniz Zeyrek: Ülke ne kadar büyüse de fiili yoksullaşma daha fazla ve hızlı artıyor

Gerçeğin değil, yaratılan algının daha fazla ilgi gördüğü, taraftar bulduğu bir çağda yaşıyoruz. İktidarın anlattığı Türkiye ekonomisiyle, vatandaşın sokakta yaşadığı Türkiye ekonomisi arasında da böyle bir fark var. Post-Truth Çağı tam da bu duruma diyorlar. Kâğıt üzerinde ülke ne kadar büyüse de fiili yoksullaşma daha fazla ve hızlı artıyor. İktidar yarattığı algının sokakta karşılık bulacağı yanılgısına düşmüş, artan yoksulluğu göremez hale gelmiş. Bu körlük devam ederse, 2023’te yapılacak seçimlerinin en önemli sonuçlarından biri de iktidarın gerçekleri görmesini sağlaması olacak.

Deniz Zeyrek’in yazısı