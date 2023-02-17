Deniz Zeyrek: Şov değil insanlıkla başaracağız

Evet insanlık başaracak sonunda! Ancak, sessiz sedasız yapabilecekleri yardımları tuhaf bir şekilde- eğlence programı formatındaki bir televizyon programında- şovla, gözümüzün içine soka soka, güle güle, bağıra bağıra, pazarlıkla miktarı artıra artıra yapmayı seven kibirli zenginlerimizle değil… Devlet kurumlarının bir cebinden alıp diğer cebine koyduğu paralarla değil… Gönlü güzel, yüreği büyük insanların inancıyla, çabasıyla, insanlıkla, iyilikle başaracağız.

Deniz Zeyrek’in yazısı