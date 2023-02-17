Deniz Zeyrek: Şov değil insanlıkla başaracağız

Evet insanlık başaracak sonunda! Ancak, sessiz sedasız yapabilecekleri yardımları tuhaf bir şekilde- eğlence programı formatındaki bir televizyon programında- şovla, gözümüzün içine soka soka, güle güle, bağıra bağıra, pazarlıkla miktarı artıra artıra yapmayı seven kibirli zenginlerimizle değil… Devlet kurumlarının bir cebinden alıp diğer cebine koyduğu paralarla değil… Gönlü güzel, yüreği büyük insanların inancıyla, çabasıyla, insanlıkla, iyilikle başaracağız.
SON HABERLER
Borsa İstanbul’da dalgalanma sürüyor
Borsa İstanbul’da dalgalı seyir sürüyor. Güne düşüşle başlayan endeks daha sonra yükselerek artıya geçti.
Garanti Bankası depremde ölenlerin borcunu silip hayatta kalanların ödemelerini erteledi
Garanti Bankası, depremde hayatını kaybeden ve depremzedelerin borçlarında düzenlemeye gitti.
Haluk Levent ve Deniz Akkaya arasında SBK atışması
Haluk Levent, Sezgin Baran Korkmaz ile fotoğrafını paylaşarak çeşitli iddialarda bulunan model Deniz Akkaya ile sosyal medyada atıştı.
Proteo, Meksika’da düzenlenen törenle anıldı: ‘Asker evine döner’
Türkiye’deki arama kurtarma çalışmalarında hayatını kaybeden köpek ‘Proteo’ için ülkesi Meksika’da anma töreni düzenlendi.
Depremle ilgili ‘provokatif paylaşım’ gerekçesiyle 21 tutuklama
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), depremle ilgili ‘provokatif paylaşım’ yaptığı öne sürülen 21 kişinin tutuklandığını duyurdu.
Kılıçdaroğlu: Yardımları denetleyeceğiz, seçim 18 Haziran’da
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerin 18 Haziran’da yapılacağını yeniden vurgulayarak Yüksek Seçim Kurulu’na çıkıştı.
Davutoğlu: 100 yardım TIR’ımıza el kondu
Ahmet Davutoğlu, deprem bölgesine 100’e yakın yardım TIR’ı gönderdiklerini ancak bunlara el konarak depolara gönderildiğini söyledi.
Merkez Bankası başkanından 30 milyar savunması: Nebati’ye güvenmemiş
Merkez Bankası başkanı, 30 milyar liralık bağış hakkında, ”Eğer bu parayı Hazine’ye aktarsaydık, Hazine başka bir alanda kullanabilirdi” dedi.
Memleketinden Bahçeli’ye tepki yağdı: Konağını açmadı
Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden sonra yaşananlarla ilgili Osmaniye halkı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye tepkili.
YouTube’da yeni dönem: CEO Susan Wojcicki istifa etti
YouTube’un CEO’su Susan Wojcicki istifa etti. 54 yaşındaki Wojcicki’nin yerini yardımcısı Neal Mohan alacak.