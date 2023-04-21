Deniz Zeyrek: Nerede görülmüş böyle bir fark? 

Sabah sizden bin dolar için 20 bin 300 TL alan banka (ya da döviz bürosu) akşam bin dolar için 19 bin 300 TL ödüyor. Bakıyorsunuz kur aynı. Ancak alış fiyatı ile satış fiyatı arasında tam bin lira fark var. “Banka (ya da dövizci) komisyonu!” diyorlar adına. Nerede görülmüş böyle bir fark?

İsyan ediyorsunuz. Bankacı diyor ki “Ne yapalım kardeşim, Merkez Bankası millet dolara yönelmesin diye bankaları buna zorluyor…” Peki Merkez Bankası hangi akla hizmet ediyor bunu yaparken? Ünlü Başekonomist ile Bay Nebati’nin aklına. Onların “Heteredox” ekonomi politikalarına.

(…)

İktidar yarattığı her açığı vatandaşın sırtına yükleyerek kapatmaya çalışıyor.1000 doları alıp satarken 1000 dolar komisyon ödemek, gözlerinin içi gülen şirin Bakan Nebati’nin heteredox ekonomi politikalarının çuvalladığını resmidir.

Deniz Zeyrek’in yazısı