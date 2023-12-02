Deniz Zeyrek: Milyon dolarları kayıtsız, vergisiz bir şekilde verenlere 'mağdur' demeyi bırakalım

Evet banka müdiresi dolandırıcılıktan yargılansın! Evet banka bir çalışanının karıştığı bu olayda sorumluluklarını tam olarak yerine getirmediği ya da getiremediği için suçlansın!

Ancak bu milyon dolarları kayıtsız vergisiz bir şekilde yüksek faiz beklentisiyle o müdireye teslim edenleri de ‘mağdur’ demeyi bırakalım artık. Kendileri için ‘mağdur’ yerine kullanacağımız sözcüğü de TDK’ya ya da yapay zekâya soralım.

Diyelim ki ‘kaydı, vergisi olmadan el altından yüksek faizle ödünç para veren kişiye ne denir?’ Türk Dil Kurumu ya da yapay zekâ cevap versin: ‘Tefeci, faizci.’

Bunların Cumhurbaşkanı’yla görüşüp ‘mağduriyetlerinin giderilmesini’ istediği, Cumhurbaşkanı’nın da dönemin İçişleri Bakanı’na ‘ilgilenin’ talimatı verdiği yazılıp çiziliyor.

Oysa sürekli ‘faiz haramdır’ diyen, bunu da bir ‘nas’ olarak kabul eden bir siyasetçi, ‘Çok yüksek faiz almak için verdiğimiz parayı kaptırdık’ diye huzuruna çıkan bu insanlara, olsa olsa ‘Hepiniz faizcisiniz, sonuçlarına katlanın’ derdi!

Deniz Zeyrek’in yazısı