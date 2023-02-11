Deniz Zeyrek: Millet devleti enkaz altından çıkarıyor

Pazarcık, Kahramanmaraş ve Elbistan’da bir gün boyunca gözlemlediğimiz şey şuydu: Depremzedeler hayatta kalmak ve enkaz altında kalan yakınlarını hayatta tutmak için canhıraş bir şekilde çabalıyordu. Millet tam anlamıyla seferberdi. Türkiye’nin her yerinden insanlar ve yardımlar bölgeye akıyordu. Devlet bütün imkanlarını kullanıyordu ama ciddi bir organizasyon sorunu vardı. Felaketin ölçeği düşünülürse bu normal karşılanabilirdi belki ama bir deprem ülkesinde bu tür bir felakete karşı devletin daha hazırlıklı olması beklenirdi. Ne yazık ki devlet bir kez daha hazırlıksız yakalandı. Millet bir defa daha maddi ve manevi varlığıyla, desteğiyle devleti enkaz altından çıkarıyor.
SON HABERLER
Adıyaman’da bir çift depremden 128 saat sonra kurtarıldı
Adıyaman’da enkaz altında kalan uzman çavuş ve eşi 128 saat sonra kurtarıldı. Çiftin çocuğuysa yaşamını yitirdi.
10 ilde deprem suçları bürosu kurulacak
Adalet Bakanlığı, Kahramanmaraş depremleri sonrası 10 ilde yıkılan binalarla ilgili ‘Deprem Suçları Soruşturma Büroları’ kurulması için başsavcılıklara yazı gönderdi.
Anne köpek ve yavruları 124 saat sonra kurtarıldı
Diyarbakır’da yıkılan binaların enkazından 124 saat sonra bir köpek ve iki yavrusu çıkarıldı.
Türkiye-Ermenistan: Dayanışma ‘sınır’ tanımadı
Iğdır’da bulunan, Ermenistan ile Türkiye arasındaki Alican Sınır Kapısı, 35 yıl sonra Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere yardım ulaştırılması için açıldı.
Metiner bir anlığına gerçekle yüzleşti: Çadır için yalvardı
Deprem sonrası ilk günlerde hükümet propogandası yürüten AKP eski milletvekili Mehmet Metiner, bu kez çadır için yalvardı.
Japonya Öz Savunma Kuvvetleri deprem için geliyor
Japonya, Öz Savunma Kuvvetleri personelini ve uçağını Türkiye’ye gönderecek.
Adana Şehir Hastanesi’nde depremin ‘isimsiz’ çocukları
İki dakika içinde binlercesini ‘kimsesiz’ bırakan depremden yaralı kurtulan çocuklar Adana Şehir Hastanesi’nde tedavi ediliyor.
Kılıçdaroğlu çadır firmalarına seslendi: Getirin, hepsini alacağız
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgelerinde ciddi bir çadır sorununun olduğunu belirterek; hazırlıkların yapılmamasına sert çıktı.
AA, yüz binlerce yurttaşı ve Ahbap’ı yok saydı: İktidara yakın STK ve cemaatleri övdü
Anadolu Ajansı, deprem bölgelerine yardım eden kuruluşlarla ilgili hazırladığı görselinde sadece iktidara yakın derneklere yer verdi.
Erzin, Hatay’ın can kaybı olmayan tek ilçesi: ‘Kaçak yapıya izin vermedik’
Hatay ’ın Erzin ilçesinin belediye başkanı Ökkeş Elmasoğlu, bunun bölgede kaçak yapılanmaya müsaade etmediklerinden olduğunu belirtti.