Deniz Zeyrek: Millet devleti enkaz altından çıkarıyor

Pazarcık, Kahramanmaraş ve Elbistan’da bir gün boyunca gözlemlediğimiz şey şuydu: Depremzedeler hayatta kalmak ve enkaz altında kalan yakınlarını hayatta tutmak için canhıraş bir şekilde çabalıyordu. Millet tam anlamıyla seferberdi. Türkiye’nin her yerinden insanlar ve yardımlar bölgeye akıyordu. Devlet bütün imkanlarını kullanıyordu ama ciddi bir organizasyon sorunu vardı. Felaketin ölçeği düşünülürse bu normal karşılanabilirdi belki ama bir deprem ülkesinde bu tür bir felakete karşı devletin daha hazırlıklı olması beklenirdi. Ne yazık ki devlet bir kez daha hazırlıksız yakalandı. Millet bir defa daha maddi ve manevi varlığıyla, desteğiyle devleti enkaz altından çıkarıyor.

Deniz Zeyrek’in yazısı