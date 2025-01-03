Deniz Zeyrek: Mehmetçik üzerinden nasıl büyük bir vurgun yapıldığını göreceksiniz

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

Mehmetçik üzerinden nasıl büyük bir vurgun yapıldığını göreceksiniz.

Bakanlık 25 Aralık’ta hazır yemek paketleri alım ihalesi yapmış.

Mehmetçiğin kullanması için 15 çeşit ve toplam 13.360.520 adet hazır yemek paketi satın alınmış.

Bu sektörde çalışan ama Millî Savunma Bakanlığı’nın “süzgecinden” geçip ihaleye giremeyen şirketler, bu ihaleye girmeleri halinde nasıl bir maliyet çıkacağını tespit etmişler. Buna göre,

– Maliyet bedeli malzeme, ambalaj, işçilik, nakliye giderleri dahil toplam

504.7 milyon TL maliyet çıkarmışlar.

Bu maliyetin üzerine şirketler için yüzde 20 kâr marjı eklenirse rakam 606 milyon lira oluyor.

Peki sizce söz konusu ihalede sonuç ne olmuştur?

Hemen paylaşayım:

969 milyon lira…

Yanlış okumadınız.

Bu sektördeki insanların yaptığı hesaba göre yüzde 20 karla 606 milyon lira olması gereken ihale, 969 milyon liraya sonuçlanmış. Arada tam 363 milyon lira fark var.

Deniz Zeyrek’in yazısı