Deniz Zeyrek: Kurum için 'Nevruz' fırsatı

İstanbul’da Ekrem İmamoğlu, iktidar tarafında ittifak olmasına, DEM Parti ve İYİ Parti’nin güçlü adaylar çıkarmasına karşın önde görünüyor.

Peki Kurum’un tabloyu değiştirme şansı var mı? Kurum’un tabloyu değiştirme şansı olmasa da tablonun değişme ihtimali var. Onun anahtarı da DEM Parti ve Yeniden Refah Partisi. DEM Parti, güçlü adayına karşın çok görünemediği için İstanbul’da oylarını yükseltemiyor. YRP ise medyada ve sosyal medyada çok göründüğü için oylarını artırıyor.

AK Partililerin yaptığı değerlendirmeye göre DEM Parti yüzde 4’ü geçer, YRP yüzde 3’ün altına düşerse İmamoğlu’nun işi zorlaşabilir, Kurum’a şans doğabilir. İktidar bu nedenle DEM Parti’nin görünürlüğünü artıracak adımlar atabilir.

Bu noktada da 21 Mart günü, yani Nevruz Bayramı öne çıkıyor. Sağda solda sürekli DEM Parti karşıtı görünen, DEM Parti’yi terör unsuru gibi gösteren iktidar, bu 21 Mart’ta yurt çapında, özellikle de İstanbul’da büyük Nevruz mitinglerine izin verebilir.

Böylece DEM Parti İstanbul’da da gövde gösterisi yapma şansı bulabilir ve görkemli bir mitingle İstanbul’daki tabanını birleştirip ayağa kaldırabilir. 21 Mart günü İstanbul’da yapılacak büyük DEM Parti mitinginin 10 gün boyunca DEM Parti seçmeninde yaratacağı o duygu DEM Parti’ye oy, Kurum’a umut olarak yazılabilir.

Deniz Zeyrek’in yazısı