Deniz Zeyrek: Koşullar, sosyal konut projesini ‘çılgın proje’ye dönüştürdü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan iki yılda 250 bin sosyal konut yapılacağını açıkladı. TOKİ’ye de bu işi yapması talimatı verdi. Proje çok ilgi gördü. 5 milyondan fazla geçerli başvuru yapıldı. Başvuru sahiplerinden milyarlarca lira toplandı. Yakında kura çekimi yapılacak ve TOKİ en kısa zamanda ihaleleri yapıp inşaat aşamasına geçecek. Gelin görün ki Türkiye’deki ekonomik koşullar, maliyet artışları, piyasaların öngörülemez olması gibi nedenler bu dev inşaat projesini gerçek anlamıyla bir “Çılgın Proje”ye dönüştürdü.
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