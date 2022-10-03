Deniz Zeyrek: İktidar kendisinden uzaklaşan seçmeni geri kazanmak için ne yapsa yaranamıyor

Muhalefet için durum “dört güçlü adaydan hangisini aday yapacaklar” sorusunda özetlenebilir ki bu aslında pozitif bir rekabet durumuna işaret ediyor. Bir nevi adaylardan aday beğenemiyorlar. Oysa iktidar için durum öyle mi? Gerçekten zordalar. Boşa koyuyorlar dolmuyor, doluya koyuyorlar almıyor. Neye ellerini atsalar ellerinde kalıyor. Hayat pahalılığı insanları o kadar vurmuş ki iktidar kendisinden uzaklaşan seçmeni geri kazanmak için ne yapsa yaranamıyor. Bakın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yeniden seçilebilmek için yüzde 50 artı 1 oy almalı. Oysa bütün anketlerde kendisini destekleyen partilerin oy oranı yüzde 40’ın altına düşmüş görünüyor. Büyük kentlerdekiler başta olmak üzere Kürt seçmenlerin ve Alevilerin iktidar kanadından tamamen uzaklaştığı gerçeğini de unutmamak gerek.
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