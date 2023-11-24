Deniz Zeyrek: İktidar ilk defa aday belirlemekte zorlanıyor

Yerel seçimler için son dönemece girilirken siyaset hareketleniyor.

İktidar partisi, 21 yıllık ömrü hayatında ilk defa aday ismi belirlemekte zorlanıyor.

Seçimlere bu kadar kısa süre kalmasına karşın İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nun, Ankara’da Mansur Yavaş’ın karşısına henüz güçlü iddialı bir aday koyamadılar.

İmamoğlu’nun karşısına Murat Kurum, Tevfik Göksu, Adil Karaismailoğlu, Fahrettin Koca, Selçuk Bayraktar gibi isimler dillendiriliyor ama Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın şu ana kadar telaffuz edilen isimlerden tatmin olmadığı, oyun değiştirici bir aday aradığı konuşuluyor.

Bu nedenle de son zamanlarda suç örgütlerine yaptığı operasyonlarla muhalefet partilerinin övgüsünü alan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın ismi konuşuluyor.

İddiaya göre Yerlikaya, muhafazakâr olmayan, merkez sağ, cumhuriyetçi, laik kesimlerin de desteğini almasını sağlayacak bir algıyı oluşturacak yolları izliyor ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Deniz Zeyrek’in yazısı