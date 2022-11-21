Deniz Zeyrek: İçişleri bakanı bağırarak bu yanlışları örtemez

Bütün bu detaylar, göçmenlere sunulan bütün bu kolaylıklar bize şunu gösteriyor: İnsanlar, göç meselesinin güvenlik meselesine dönüştüğünü haykırırken haksız değilmiş. Sayıları o kadar fazla ki aralarına sızmış kötü niyetlilerin, suçluların, teröristlerin hepsini birden izlemek, hepsini birden kontrol etmek imkânsız hale gelmiş. Yaşadıkları şehirlerde oluşan gettolar onlar için adeta “kurtarılmış bölgeler” olmuş. İçişleri Bakanı, muhalif siyasetçilere “şerefsiz”, gazetecilere “namussuz” diye bağırarak, başkalarını suçlayarak, göz göre göre ve kendi sorumluluk alanlarında gerçekleşen bu olumsuzlukları, eksiklikleri, yanlışları örtemez. Durum cam gibi ortada! Kendileri için şapkayı masaya koyup “Biz nerede yanlış yapıyoruz” demenin vakti geldi de geçiyor da…

Deniz Zeyrek’in yazısı