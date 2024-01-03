Deniz Zeyrek: Eylemde dillendirilen ‘İsrail’le ticaret yapmak’ gibi haklı suçlamaların tümünün muhatabı mevcut iktidar

Malum, eylemi organize eden TÜGVA, iktidarın arka bahçesidir.

Haliyle “perde gerisindeki organizatör” olan iktidar da eylemi kendi çıkarları doğrultusunda kullanmaya çalıştı.

Dünya kamuoyuna mesaj vermektense Gazze konusunu içeride iktidarın seçmen tabanını konsolide etmek ve yaklaşan seçimler için bir propaganda kanalına dönüştürmek istediğini ön plana çıkardı.

En komik tarafı da neydi biliyor musunuz?

Eylemde dillendirilen “İsrail’le ticaret yapmak, İsrail’i desteklemek” gibi haklı eleştiri ve suçlamaların tümünün muhatabı mevcut iktidardı.

Perde gerisinde İsrail’le her türlü ticareti yapacaksın, İsrail’e ve lojistik destekçisi ABD’ye taşeronluk eden, üslerini açan Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’la ilişkileri zirveye çıkaracaksın, sonra miting yapıp İsrail’e destek verenleri kınayacaksın!

Deniz Zeyrek’in yazısı