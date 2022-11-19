Deniz Zeyrek: Erdoğan’ın ‘Müslüman Kardeşler’ odaklı ideolojik bakışı Türkiye’ye ağır bedeller ödetmiştir

İç siyasette dilin kemiği yoktur. Bir siyasetçi dün söylediğini bugün tam tersini söylediğinde rahmetli Demirel’in “Dün dündür bugün bugündür” söylemini anıp geçebiliriz. Siyasetçilerin fikir değiştirmesine alışabiliriz. Ancak dış siyasette bu böyle olmuyor. Dün yaptığınız yanlışlar bugün yaşadığınız sorunların birincil kaynağı olabiliyor ve ülkemizin önüne çok büyük faturalar koyabiliyor. Erdoğan’ın Mısır ve Suriye’yle ilgili “Müslüman Kardeşler” odaklı ideolojik bakışı da Türkiye’ye ağır bedeller ödetmiştir. O bedeller ve ödediğimiz faturalar da öyle “sil baştan” açılan yeni sayfaların altına sığmaz!

Deniz Zeyrek’in yazısı