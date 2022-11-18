Deniz Zeyrek: Erdoğan yeni müttefik arayışlarıyla çıkış arıyor

Önceden belirlenmiş sorularıyla, aynalı camda hazırlanmış cevaplarıyla tam bir mizansen olduğu anlaşılan gençlik buluşmasında kendisine “Sayın Cumhurbaşkanım, Ahmet Kaya ile hukukunuzun iyi olduğunu biliyoruz, bize bir anekdotunuzu anlatır mısınız” sorusu soruldu. O soruya uzun uzun Ahmet Kaya güzellemesiyle karşılık veren Erdoğan iki gün önce de ailesi izin verirse Ahmet Kaya’nın mezarının Türkiye’ye getirilebileceğini açıkladı. Memlekette ne zaman bir Kürt açılımından ya da sol liberal ve demokratlara göz kırpmaktan söz edilse akla Ahmet Kaya’nın mezarının taşınması geliyor. Belli ki “Yorgun Demokrat” hâlâ sol liberal ve demokratlara giden kapının anahtarı olarak görülüyor. Erdoğan’ın seçilmesi önünde ciddi zorluklar var. Bu yüzden de açılımlarla, yeni müttefik arayışlarıyla çıkış arıyor. Yakında “Siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz” ya da “Yorgun demokrat” şarkısıyla karşımıza çıkarsa şaşırmayın.
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