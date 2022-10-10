Deniz Zeyrek: Erdoğan seçimi kazanabilmek için bir kez daha ‘hayal’ satacak

Bunlara bir de “çılgın” projeleri ve 10 bin TL asgari ücreti ekleyin: Tadından yenmez. Öyle görünüyor ki Erdoğan, 2023 seçimlerini kazanabilmek için halka bir kez daha “hayal” satacak. Peki o hayallere kim inanacak? (MUHALEFET ÜLKENİN GERÇEK GÜNDEMİNİ YAKALAYAMAZSA VE HALKA HAYAT PAHALILIĞI, İŞSİZLİK, GÖÇMENLER GİBİ BÜYÜK SORUNLARIN NEDENİNİN, İKTİDARIN KÖTÜ YÖNETİMİ OLDUĞU GERÇEĞİNİ GÖSTERİP UMUT VEREMEZSE) Büyük ihtimalle sadece Erdoğan’ın Ay’a dört şeritli yol yapabileceğine inananlar değil, “bir umut” diye (parasızlıktan uzun süredir mevcut ihalelerini dahi yapamayan) TOKİ’nin bir yılda 500 bin konut yapabileceğine inanan milyonlar da inanacak. Benden söylemesi!

Deniz Zeyrek’in yazısı