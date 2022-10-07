Deniz Zeyrek: Bu gündem en çok Tayyip Erdoğan’ı ve iktidar mensuplarını mutlu etmiştir

Yerim yetse bir bu kadar daha sorun yazardım ve siz bu gündem maddeleri arasında “başörtüsü sorununu” bulamazdınız. Çünkü memlekette şu anda böyle bir fiili sorun yok. Gelin görün ki ülkenin gerçek gündemindeki onlarca madde dururken, bizden listede dahi olmayan bu “başörtüsü sorununu” tartışmamızı bekliyorlar. Üstelik, tartışmayı memleketteki (biraz önce bir kısmını saydığım) bütün olumsuzluklara karşı yeri göğü inletmesi, iktidarı sallaması gereken CHP başlatıyor. Top bizzat muhalefet tarafından en iyi oldukları sahaya bırakıldığından bu gündem en çok Tayyip Erdoğan’ı ve iktidar mensuplarını mutlu etmiştir. Bakın göreceksiniz: “Biz istedik bir göz, CHP verdi iki göz” sevinciyle konuyu sündürdükçe sündürecekler.
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