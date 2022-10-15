Deniz Zeyrek: AK Parti, sansürcülük işinde bir kez daha dünyaya fark atıyor

Yasayla AK Parti iktidarı, sansürcülük işinde ve düşünceyi ifade etmeye hapis cezası getirmekte bir kez daha dünyaya fark atıyor. Emin olun bu yasa geçtiğinde, Rusya gibi otoriter ve yasakçı bir ülkeyi dahi geride bırakacağız. İktidarın sansürcülüğe bu kadar ilgili olmasını normal buluyordum ama bu kadar aceleci davranmalarını anlamakta zorlanıyordum. Yaptığım görüşmelerden anladım ki bu yasa bir çeşit “seçim önlemi”. Bakın göreceksiniz, seçim atmosferine girdiğimizde, iktidarın bu yasayı sosyal medyayı kontrol etmek için kullanacağına, tweet attı diye insanların tutuklandığına hep birlikte ve sıkça tanık olacağız. Yazımın sonunda açıkça ve isim vererek not düşmek istiyorum: Mahir Ünal, Hüseyin Yayman, Ömer Çelik, Efkan Ala, Hayati Yazıcı ve “demokrat” takılan bütün AK Parti’liler. Artık “demokrat” takılmanıza gerek yok.

Deniz Zeyrek’in yazısı