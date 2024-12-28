Deniz Kilislioğlu: Körfez bu dengede nerede duracak?

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Bölgede parası ile Suriye’nin yeniden yapılandırılmasına katkı verebilecek en önemli aktörler hiç kuşku yok ki Körfez ülkeleri. Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Umman, iç savaş sürerken Beşar Esad’a destek veren ülkelerdi. Suudi Arabistan bizzat Esad’ın Arap Birliği’ne dönüşüne ev sahipliği yapmıştı. Bu ülkeler Esad’ın devrilmesinin ardından eski pozisyonlarını hızlıca terk etti. Çünkü onlar da tıpkı Mısır gibi yeniden canlanabilecek bir protesto dalgasından endişe ediyor. Yeni dönemde artan Türkiye etkisinden rahatsızlık duymaları da saklanamaz bir gerçek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın apar topar yaptığı BAE ziyareti de Suriye’nin geleceği için birlikte çalışma iradesini ortaya koymayı amaçlıyordu. Bakalım Körfez bu dengede nerede duracak?

Deniz Kilislioğlu’nun yazısı