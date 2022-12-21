Deniz canlısı fosillerinin sırrı çözüldü: Toplu mezar değil, eski bir doğumhane

ABD’nin Nevada eyaletinde araştırmacılar, devasa deniz sürüngenlerinin fosillerinin bulunduğu bölgenin toplu bir mezar olduğunu düşünüyordu. Ancak yeni bir makale, burada hayatın son bulmadığını, tam tersine başladığını gösterdi.

Fotoğraf: Smithsonian Ulusal Doğa Tarihi Müzesi/Gabriel Ugueto

Bugün Nevada sınırlarında bulunan Berlin Ichthyosaur State Park’ın olduğu bölge, bundan yaklaşık 230 milyon yıl önce okyanusun bir parçasıydı.

50’li yıllarda bölgede devasa deniz canlılarına ait çok miktarda fosil bulan araştırmacılar, o zamandan beri neden burada toplu bir ölüm yaşandığını anlamaya çalıştılar.

Bilimsel yayın Current Biology’de önceki gün yayımlanan bir makale uzun süredir paleontologları meşgul eden konuya yepyeni bir açılım getirdi.

Smithsonian Ulusal Doğa Tarihi Müzesi küratörü ve makalenin yazarlarından biri olan Nicholas Pyenson, birkaç kanıta dayanarak, buranın bir otobüs kadar büyük olan ‘Ichthyosaurs‘ adlı sürüngen balık karışımı canlıların doğum yapmak için geldikleri bir doğumhane olduğunu söyledi:

“Araştırmacılar, büyük yetişkin fosilleri arasında bazı küçük kemikler tespit etti. Bunların embriyolara ve yeni doğanlara ait olduğunu fark ettik. Canlıların, tıpkı günümüzdeki gibi, doğum yaparken korunmak için bölgeye gruplar halinde gittiklerini düşünüyoruz. Fosillerin, yıllar içinde orada ölen annelere ve yavrulara ait gibi görünüyor.”