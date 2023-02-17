Denetimden geçemeyen binalar imar affından iskan aldı

Yapı Denetim ve Deprem Mühendisler Derneği Başkanı Nazmi Şahin, yapı denetiminden geçemeyen binaların imar barışından iskan aldığını söyledi. Şahin, Malatya’da yıkılan binaların sadece ikisinin denetimli olduğunu, Gaziantep merkezdeyse denetimli hiçbir binanın yıkılmadığını aktardı.

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Kahramanmaraş merkezli depremler 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Şimdilik 38 bini aşkın insan hayatını kaybetti. İktidar, deprem bölgesiyle ilgili koordinasyon ve yardımlarda zayıf kaldı.

Diğer yandan iktidarın deprem öncesi bölgeyle ilgili hazırlık yapmamasına yönelik de eleştiriler var. Uzmanların yıllardır depremle ilgili uyardığı bölgede bizzat İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılımıyla tatbikat yapılmıştı. Ancak bütün bunlara rağmen hazırlıkta yetersiz kalındı.

Üstelik imar affıyla da kaçak yapılara dokunulmadı. Deprem felaketinin ardından başlayan hasar tespit çalışmaları sürerken, şu ana kadar 61 bin 722 binanın acil yıkılması kararı çıktı.

Ekonomi gazetesinden Hüseyin Gökçe’ye konuşan Yapı Denetim ve Deprem Mühendisleri Derneği Başkanı Nazmi Şahin, binaların yönetmeliğe uygun olarak yapıldığını ancak bu depremin yönetmelikte öngörülen katsayıların çok üzerinde şiddette oluştuğunu söyledi. Yönetmelikte değişikliğin şart olduğuna dikkat çeken Şahin, “Yani binalarımız yönetmeliğe uygun ama depreme uygun değil” dedi.

İmar barışına ve imar planlarının sık değişmesine karşı olduklarına değinen Nazmi Şahin, yapı denetimden geçmemiş binalara imar barışı kapsamına ruhsat verildiğinin altını çizdi. Şahin, “İmar barışında sıkıntı var. Burada vatandaşın beyanı esas alınarak iskan veriliyor. Oysa böylesine teknik bir konuda araştırma yapılmadan iskan niye veriliyor? Bir doktor röntgen çekmeden, tahlil yapmadan hastanın beyanına göre ‘iyisin’ diyebilir mi?” dedi.

1300 binanın sadece ikisi yapı denetimli

Nazmi Şahin, ilçelerden henüz sonuç gelmemekle birlikte Adana ve Gaziantep şehir merkezlerinde denetimli binalardan yıkılan olmadığını, Malatya’da yıkılan 1300 binadan sadece iki tanesinin denetimli olduğunu, diğer illerde ise çok az sayıda denetimden geçmiş binanın yıkıldığını söyledi. Yapı denetim mevzuatı çıktığından bugüne kadar 1 milyar 975 milyon m2’lik binanın denetlendiğini ifade eden Şahin, “Bu depreme kadar yıkılan hiç bina olmamıştı. Yıkılan binaların çoğu ilk değil ikinci depremde yıkıldı” dedi.