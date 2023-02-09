Demirtaş’tan OHAL uyarısı: Kıyametin kopması lazım

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, 10 ilde ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) konusunda muhalefeti uyardı.

Selahattin Demirtaş.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden etkilenen 10 ilde OHAL ilan edilmişti.

Bugün, ‘yağmalama’ olaylarına OHAL yetkileriyle müdahale edileceğini belirten Erdoğan, ”OHAL ilanı, Türkiye’de süreci istismar eden, ticarette yolsuzluklara giden tüm tefecilere, fitne gruplarına karşı müdahale imkanını devlete vermiş olacaktır” demişti

Muhalefeti OHAL konusunda uyaran Demirtaş’sa iktidarın başka bir planı olduğunu belirterek, OHAL’in amacı dışında kullanılması durumunda kıyametin kopması gerektiğini söyledi.

Demirtaş, şunları söyledi:

* Neleri yapmaya yetkisi yok ki OHAL’e ihtiyaç duyuyor? OHAL olmasa gerçek yağmacılara müdahale edilemiyor mu, yardım toplanamıyor mu, enkaz kaldırılamıyor mu? Muhalefet süreci dikkatle takip etmeli. Başka bir plan olduğu kesin.

* 2016’da ilan edilen OHAL, gerekçesinin ve amacının dışına çıkılarak tüm muhalefeti susturmak için kullanıldı. Bu defa da amaç dışı tek bir yetki kullanılırsa kıyametin kopması lazım.