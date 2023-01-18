Demirtaş’tan ‘goygoy’ uyarısı: Coşkuyla karıştırmayın

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, seçimlerle ilgili uyarı yaparak “Seçim kampanyasında coşku, neşe, zeka ve inanç ile goygoyu kimse birbirine karıştırmasın lütfen” dedi.

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Edirne cezaevinde tutuklu bulunan Demirtaş, uzun süredir paylaşımlarıyla partisi HDP dahil muhalefete seçimlere dair öneri ve eleştirilerde bulunuyor.

Demirtaş Twitter’daki paylaşımında şunları söyledi: “Seçim kampanyasında coşku, neşe, zeka ve inanç ile goygoyu kimse birbirine karıştırmasın lütfen. Seçim coşkunuzu küçümseyerek karamsarlık yayanlara Kartal Meydanını gösterin. Meydanları doldurun, sempati duyduğunuz partide görev alın ve hep birlikte kazanacağımıza inanın.”