Demirtaş, Zülal Kalkandelen’e hak verdi: Çok daha dikkatli olacağım

Gazeteci Zülal Kalkandelen’in kullandığı ‘türcü dil’ nedeniyle eleştirdiği Selahattin Demirtaş, basın danışmanı aracılığıyla özür diledi.

Selahattin Demirtaş birkaç gün önce Twitter’dan güncel gelişmelerle ilgili bir paylaşım yaptı, verdiği mesajın sonunda “Taşları bağlayıp itleri salmak tam da budur işte!” ifadesini kullandı.

Hayvan özgürlüğü aktivisti ve gazeteci Zülal Kalkandelen aynı platformdan yaptığı yorumda Demirtaş’ı “Sokak hayvanları iktidar tarafından hedefe oturtulup zalimce yok edilirken, yine insana dair bir kötülüğü hayvanla özdeşleştiren türcü bir ifade…” sözleriyle eleştirdi.

Zülal Kalkandelen bu konuşmanın ardından yine sosyal medya üzerinden saldırılara maruz kaldı. Gazete Davul yazarı Gökhan Kaya, “Bu hanfendi HDP düşmanlığı ile biliniyor zaten, cahil bir ulusalcı. Açık buldum heyecanına bakın, ayıp” diye yazdı. Aktivist, yazar Veli Saçılık, “Zülal Kalkandelen, Perinçek-Özdağ ayarında bir zihniyet yapısı varken, kendine ‘sosyalist’, devrimcilere ‘liberal’ diyor :)” diyen bir Tweet attı.

Zülal Kalkandelen’e “Bir kes sesini, o kadar meraklıysan hayvanları evinde besle” diyenler oldu, küfür edildi. Kalkandelen bunların hepsini kendi hesabından şu notla paylaştı:

“30 yıldır bu ülkede türcülüğe karşı mücadele ediyorum. Babamın oğlu olsa bu konuda geri adım atmam. Demirtaş’ın ifadesi de türcüydü. Çok geniş kitlelere ulaşan her siyasetçi gibi onu da eleştiririm. Bu beni bir partinin düşmanı yapmaz ama bana bu nedenle iftira atanı türcü yapar.”

Ve Demirtaş’ın mesajı

Kalkandelen, ayrıca Demirtaş’ı kullandığı türcü deyim nedeniyle eleştirdiği için HDP düşmanı ilan edilmesine tepki gösterdi ve ‘liberal karşıtı olduğu için kendisine düşmanlık yapıldığını, Perinçek – Özdağ ile hiçbir yakınlığının olmadığını, aksine onları çok eleştirdiğini’ yazdı.

Derken bütün bu tartışmaların başlamasına bilmeden de olsa sebep olan Selahattin Demirtaş’ın cevabı geldi. Demirtaş, basın danışmanı aracılığıyla Zülal Kalkandelen’e bir mesaj iletti: “Merhaba, iyi olduğunuzu umuyorum. Bir tweetimdeki ifadeyi haklı olarak eleştirmişsiniz. Teşekkür ediyorum. Çok daha dikkatli olacağımdan emin olabilirsiniz. Size kolaylıklar ve iyi yıllar diliyorum.”