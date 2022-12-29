Demirtaş, Akşener ve Kılıçdaroğlu’na hakaret eden AKP’liye sert çıkıştı: Taşları bağlayıp itleri salmak tam da budur

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, paylaştığı mesajla İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na hakaret eden AKP’li Tuzla Belediye Meclisi üyesi Türel Ağyol’a sert çıkıştı.

Selahattin Demirtaş. (HDP)

AKP’li Türel Ağyol, Kılıçdaroğlu ve Akşener’in salı akşamı Ankara Ahlatlıbel’deki buluşmalarını görüntüleyen fotoğrafı, hakaret içeren bir mesajla paylaştı: “Umarım bu geceki birliktelikten kaset çıkmaz.” Bu paylaşıma tepkiler yükseldi.

Bugün Demirtaş da Twitter hesabından paylaştığı mesajla buna çıkıştı: “Mesele Meral Hanım ile Kemal Bey’e yapılan ağır hakaretin çok ötesinde. Muhalefete hapis, kayyım, ihanet suçlamaları, parti kapatma… Ve bu tipler de ülke yönetiminin her kademesinde. Taşları bağlayıp itleri salmak tam da budur işte!”