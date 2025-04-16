Demirtaş: Birbirimize söz verdik, 'Önce barış, ölümse Allah'ın emri'

Tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Sırrı Süreyya Önder için yazdı: “Orda (cezaevinde) birbirimize söz verdik, ‘Önce barış, ölümse Allah’ın emri’… Seni seviyoruz can abim.”

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Önder dün gece 22:30 sularında kalp rahatsızlığı nedeniyle ambulansla İstanbul’un Şişli ilçesindeki Florence Nightingale Hastanesi’ne hastaneye kaldırılmış, aort damarında yırtılma saptanmasının ardından 23:30 sularında acilen ameliyata alınmıştı.

Önder’in ameliyatı 12 saate yakın sürdü, ardından yoğun bakıma alındı.

Hastane, Önder’e bypass yapıldığını ve aort kapağının değiştirildiğini ancak buna rağmen kalbin sağ yarısının iyi kasılmadığını duyurdu.

Demirtaş da Önder için X‘ten bir mesaj paylaştı.

Önder’in son cezaevi ziyaretinde de fenalaştığını duyuran Demirtaş’ın mesajı şöyle:

‘Barış elçisi olmak zor iştir’

* Barış elçisi olmak zor iştir. Her türlü siyasi hesabın ötesinde; anaların, babaların evlat acısı yaşamaması için yüreğini ortaya koyarsın ama çoğu zaman bunun kıymeti bilinmez. Yerden yere vururlar seni, yüreğini hırpalarlar, onurunla oynamaya kalkarlar Ama barışa sadakatle bağlıysan geri adım atmazsın, asla vazgeçmezsin. Tek dileğin ölmeden önce barışı görmektir.

Cezavinde de fenalaşmış

* Son cezaevi ziyaretinde Sırrı bey aniden fenalaştı, rengi beyaza kesti, kalbini tuttu. Telaşlandık, doktor, ambulans çağırmaya yeltendik, izin vermedi. Koridora çıkıp biraz hava aldı. Ahmet Türk ve Pervin Buldan’la gözlerimiz doldu, daracık hapishane görüş odasında barışı konuşmanın zorluğuyla yutkunduk.

‘Birbirimize söz verdik, ‘Önce barış, ölümse Allah’ın emri’

* Sırrı bey geri döndü, her zamanki neşesini takınmaya çalışarak “Ahmet abi bu barış meselesini hal yoluna koymadan ölmek yok ha!” dedi. Orda birbirimize söz verdik, “Önce barış, ölümse Allah’ın emri”.

‘Hatrı, kadri, kıymeti çok büyüktür’

* Sırrı bey o haliyle dışarı çıktı ve Edirne Cezaevi önünde “Yüreğimiz elimizde geziyoruz” açıklamasını yaptı ki gerçekten öyleydi. Kürt-Türk herkes bilmeli ki, Türk halkının bu koca yürekli evladı barış için bilinenin de ötesinde çok çalıştı, çok emek verdi, asla çiğlik yapmadı, ucuz düşünmedi.

* Haksız saldırılara, hakaretlere çok içerlendi ama hepsini sineye çekerek barış yolunda inatla yürüdü. O nedenle hatrı, kadri, kıymeti çok büyüktür.

* Sırrı bey ayağa kalkacak, bu barış illa ki olacak ve inşallah o da göğsünü gere gere kendi emeklerinin sonuçlarıyla gurur duyacak. Bunu en çok hak edenlerdensin Sırrı abi. Dualarımız, kalbimiz seninle. Seni seviyoruz can abim.