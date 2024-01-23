Demirtaş, annesinin rahatsızlığı üzerine Diyarbakır’a götürüldü

HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın, annesinin rahatsızlanması üzerine Diyarbakır’a götürüldüğü bildirildi.

Fotoğraf: Arşiv. (Twitter)

Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Demirtaş, önceki ay da babasını kaybetmiş ve ‘siyasi rehinelik durumunu protesto etmek’ için cenaze törenine katılmamıştı.

DEM Parti Demirtaş’ın, annesinin rahatsızlanması üzerine Diyarbakır’da annesini ziyaret ettiğini duyurdu:

“Selahattin Demirtaş’ın annesi Sadiye Demirtaş rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır’da hastanede müşahade altındadır. Yoldaşımız Selahattin Demirtaş, talebi üzerine annesini görmek üzere Diyarbakır’a götürülmüş ve annesini ziyaret etmiştir. Dualarımız Sadiye Annemizle. Tek temennimiz en kısa zamanda sağlığına kavuşmasıdır.”