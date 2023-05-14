Demirtaş AA verilerine karşı uyardı: 2019’u hatırlayın

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, AA’nın verilerine inanılmaması gerektiğini vurguladı.
Seçim sonuçları saat 18:30’da yasağın kalkmasıyla verilmeye başladı. AA ve Anka’nın verilerine göre ilk sonuçlarda cumhur ittifakı lehine bir sonuç çıkarken Demirtaş’tan uyarı geldi.
Demirtaş’ın mesajı şöyle:
“Anadolu Ajansı verilerine kesinlikle inanmayın, 2019 seçimlerini hatırlayın. Hatırlayanlar, hatırlamayanlara anlatsın lütfen.”
Seçim 2023
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