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Yaramazlara biraz batar!

Demirtaş AA verilerine karşı uyardı: 2019’u hatırlayın

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, AA’nın verilerine inanılmaması gerektiğini vurguladı.

Selahattin Demirtaş. (HDP)

Seçim sonuçları saat 18:30’da yasağın kalkmasıyla verilmeye başladı. AA ve Anka’nın verilerine göre ilk sonuçlarda cumhur ittifakı lehine bir sonuç çıkarken Demirtaş’tan uyarı geldi.


Demirtaş’ın mesajı şöyle:

“Anadolu Ajansı verilerine kesinlikle inanmayın, 2019 seçimlerini hatırlayın. Hatırlayanlar, hatırlamayanlara anlatsın lütfen.”

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