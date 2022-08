Demi Lovato yeniden zamir değiştirdi: Bu aralar daha feminen hissediyorum

ABD’li şarkıcı Demi Lovato kendisine hitap edilmesini tercih ettiği zamiri değiştirdiğini çünkü bu aralara daha feminen hissettiğini söyledi.

Fotoğraf: Brandon Bowen

Lovato, geçen yıl mayıs ayında non-binary olduğunu açıklamıştı. Non-binary kendisini ne kadın ne erkek olarak yanımlayan yani ikili cinsiyet dışındakiler için kullanılan bir çatı terim.

İngilizcede üçüncü tekil zamir, Türkçede olduğunun aksine cinsiyete göre değişiyor. ‘O’ anlamındaki ‘She’ kadınlar için, ‘He’ ise erkekler için kullanılıyor. Cinsiyet kimliğine bağlı olarak kendilerine nasıl hitap edilmesini tercih ettiklerini belirten (He, she, they) insan sayısı giderek artıyor.

29 yaşındaki şarkıcı non-binary kimliğini duyururken zamirini de ‘they’ (onlar) olarak değiştirdiğini belirtmişti.

Spout podcastine konuşan Lovato son zamanlarda daha feminen hissettiğini ve bu nedenle eski zamirini yeniden benimsediğini anlattı: “Cinsiyetim, cinselliğim, müziğim, yaratıcılığım söz konusu olunca çok akışkan bir insanım.”

Instagram hesabında belirttiğine göre şimdi hem they hem de she zamirini kullanıyor.