Demi Lovato cinsiyetsiz seks oyuncağı çıkardı

ABD’li şarkıcı Demi Lovato herkesin kullanmasını dilediği kendi seks oyuncağını piyasaya çıkardı: Demi’nin Asası.

Fotoğraf: Instagram

Sarı renkli vibratörünü Instagram hesabından duyuran şarkıcı, zevkle ilgili olumsuz algıları bitirmeyi amaçladığını söyledi.

Demi’nin Asası, online seks oyuncağı şirketi Bellasa Boutique işbirliğiyle hazırlandı.

Şarkıcı, “Zevki elinize almaktan daha güçlü bir şey yok” diyerek tanıttığı oyuncakla ilgili “Çok uzun süredir cinsel varlıklar değilmişiz gibi davrandık. Stigmayı bir kenara bırakmanın zamanı geldi. Hepimiz zevk almayı, orgazmı hak ediyoruz.”

Sarı rengini cinsiyetsiz olduğu için seçtini belirten şarkıcı “Herkesin kullanabileceği bir şey olsun istedim, doğuştan kadın olup olmadıkları fark etmeksizin. Biliyorsunuz ben non-binary bireyim ve bu benim asam” ifadelerini kullandı.

Lovato, mayıs ayında non-binary olduğunu açıklamıştı. Non-binary ne kadın ne erkek olan yani ikili cinsiyet dışındakiler için kullanılan bir çatı terim.

Sessiz çalışma özelliğiyle dikkat çekilen vibratörün fiyatı 79 dolar (770 lira). Yaklaşık 14 santimetre uzunluğundaki vibratör aynı zamanda şarj aleti olan küçük kutusuyla birlikte satılıyor.