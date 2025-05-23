DEM Parti önümüzdeki hafta MHP'yi ziyaret edecek

DEM Parti, 27 Mayıs salı 11:30’da MHP’yi ziyaret edecek.
Habertürk’ten Mahir Kılıç‘ın haberine göre görüşme Meclis’te olacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin katılımı henüz netleşmedi.
DEM Heyeti’nin yine önümüzdeki hafta AKP’yle de görüşmesi bekleniyor.
Öte yandan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, bugün Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu ziyaret etti.
Görüşmede Türkiye ve bölge gündemi, partiler arası diyalog ve Meclis çatısı altında barış adımları konuşuldu.