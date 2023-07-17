Dele Alli’nin annesinin tacizden haberi yokmuş: Gözyaşlarımı tutamadım

Çocukken annesinin arkadaşı tarafından cinsel istismara uğradığını açıklayan İngiliz futbolcu Dele Alli’nin annesi, oğlunun yaşadıklarından habersizmiş.

Fotoğraf: AA

Geçen sezonu Beşiktaş’ta kiralık olarak geçiren 27 yaşındaki Alli, eski İngiliz futbolcu Gary Neville’ın podcast kanalında travmatik çocukluğundan ve ailesiyle ilişkisinden bahsetmişti.

Hayatına dair bilinmeyenleri ilk kez anlatan Alli, altı yaşında ‘alkolik’ annesinin arkadaşı tarafından tacize uğradığını, yedi yaşında sigara içmeye başladığını ve sekiz yaşında uyuşturucu sattığını söylemişti.

Alli’nin açıklamaları dünya basınında yankı uyandırırken futbol camiasının her köşesinden destek gördü.

Dailymail‘in aktardığına göre futbolcunun annesi Denise Alli, The Sun’a verdiği demeçte istismardan haberi olmadığını söyledi:

“Oğlumun çocukken uğradığı tacizi anlattığını duyduğumdan beri gözyaşlarımı tutamadım. Taciz edildiğine dair hiçbir bilgim yoktu. Çok üzgünüm. Evime aldığım birinin güvenime en kötü şekilde ihanet etmiş olduğunu görmek kalbimi kırıyor. Artık oğlumla iletişimim yok ve sadece onu tekrar görme şansım olmasını umuyorum.”