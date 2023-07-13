Dele Alli gözyaşları içinde anlattı: Çocukken tacize uğradım

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton’da forma giyen Dele Alli, çocukken cinsel istismara uğradığını, uyuşturucu satarak hayata tutunmaya çalıştığını söyledi.

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Geçen sezonu Beşiktaş’ta kiralık olarak geçiren 27 yaşındaki Alli, eski İngiliz futbolcu Gary Neville’ın podcast kanalına konuk oldu.

Hayatına dair bilinmeyenleri anlatan Alli, travmatik çocukluğundan ve ailesiyle ilişkisinden bahsetti.

Çocukluk travmalarından bahsederken gözyaşlarını tutamayan futbolcu, altı yaşında annesinin arkadaşı tarafından tacize uğradığını, yedi yaşında sigara içmeye başladığını ve sekiz yaşında uyuşturucu sattığını belirtti:

“Annem alkolikti. Yedi yaşındayken sigara içmeye başladım. Uyuşturucu satarak hayata tutunmaya çalışıyordum.”

24 yaşında emekli olmayı düşündüm

Tottenham döneminde 24 yaşındayken emekli olmayı düşündüğünü söyleyen Alli, kimseyi suçlamadığını yalnızca kendisini kontrol edemediğini söyledi:

“Bir sabah kalktım, aynaya baktım ve 24 yaşında futbolu bırakıp bırakmamayı düşündüm. Bunun için kimseyi suçlamıyorum. Kendimi kontrol etmem gerekiyordu.”

Akıl sağlığıyla ilgili yaşadığı zorluklardan da bahseden Alli, geçirdiği zor günlerde alkol ve uyuşturucu madde kullandığını itiraf etti.

“Her gün uyanıyordum ve savaşı kazanıyormuş gibi gözüküyordum, antrenmana gidiyor, gülümsüyor, mutlu olduğumu gösteriyordum ama içimde kesinlikle savaşı kaybediyordum” diyen futbolcu bir süre önce bağımlılık nedeniyle altı haftalık rehabilitasyon gördüğünü açıkladı:

“Türkiye’den döndüğümde sakatlığım vardı ve ameliyat olmam gerekiyordu. Mental olarak kötü durumdaydım ve bundan kurtulmak için bir rehabilitasyon merkezine gitmeye karar verdim.”

En duygusal sohbet

Garry Neville, tamamını paylaşmadan önce söyleşiyi ‘hayatımda yaptığım en duygusal, zor ama ilham verici sohbet’ diye niteledi.