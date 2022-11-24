Değişime ilham veren kadınlar: Tek karelik hikayeler

Bugün İstanbul İFSAK’ta ve Ankara GaleriM’de açılan ‘Yılmazlık‘ sergisi dünyanın dört bir yanında değişime ilham verirken değişimin kendisi olan kadınları anlatıyor.

Fotoğraf: Anna Boyiazis / Suda Özgürlüğü Bulmak

Dünya Basın Fotoğrafı Vakfı’nın düzenlediği sergide, 2000 ile 2021 yılları arasında dünyadaki çeşitli basın fotoğrafı yarışmalarında ödüllendirilen bir dizi fotoğraf sergileniyor. Hepsi de, dünyadaki kadınların, kız çocuklarının ve toplulukların yılmazlıklarını ve yaşadıkları zorlukları vurgulayan kareler.

13 ülkeden 17 fotoğrafçının işlerinde cinsiyetçilik, cinsiyete yönelik şiddet, üreme hakları ve fırsatlara eşit erişim gibi konulara yakın bakış var.

Anna Boyiazis’in, ‘Suda Özgürlüğü Bulmak’ fotoğrafı Kijini İlkokulu’ndan öğrencilerin yüzmeyi öğrenip Hint Okyanusu’nda Zanzibar Muyuni Sahili açıklarında kurtarma çalışmaları yapışının hikayesini paylaşıyor.

‘Özgürlük için Haykırmak’ adlı eserinde Forough Alaei, İran’da futbol stadyumlarına girişi yasaklanan kadın taraftarların, stadyumlara girmek ve kadın haklarını savunmak için erkek kılığına girmesini belgeliyor.

‘Söz’ adlı eseriyle Irina Werning, Arjantin Buenos Aires’te yaşayan, pandemi sebebiyle yüz yüze eğitime ara verilen dönem boyunca saçlarını kesmeyen Antonella’yı mercek altına alıyor.

Sergideki diğer fotoğrafçılar arasında Finbarr O’Reilly, Maika Elan, Catalina Martin- Chico, Pablo Tosco, Olivia Harris, Terrell Groggins, Jonathan Bachman, Heba Khamis, Daniel Berehulak, Robin Hammond, Diana Markosian, Jan Grarup, Magnus Wennman, ve Fulvio Bugani var.

Sergi, 26 Kasım- 15 Aralık tarihleri arasında İstanbul Beyoğlu’nda İFSAK’ta ve 25 Kasım -15 Aralık tarihleri arasında Ankara’da GaleriM’de görülebilir.

Bir grup Hollandalı fotoğrafçı kurdu

Dünya Basın Fotoğrafı Vakfı, foto muhabirlerini ve belgesel fotoğrafçılarını dünya çapında izleyicilerle buluşturmak için 1955 yılında bir grup Hollandalı fotoğrafçı tarafından kurulan küresel bir platform.

