Değerli taş uzmanı gibi geldi, 4,2 milyon sterlinlik pırlantayı yerine çakıl taşı koyarak çaldı

Britanya’da bir kadın 4,2 milyon sterlin (49 milyon lira) değerindeki pırlantaları ‘el çabukluğu marifetiyle‘ çakıl taşlarıyla değiştirerek çaldı.

Fotoğraf: Google

Londra’da görülen davada film senaryolarını aratmayacak soygunun ayrıntıları ortay çıktı.

60 yaşındaki Lulu Lakatos Londra’nın merkezindeki lüks mücevher mağazası Boodles’a giderek kendini değerli taş uzmanı gibi tanıtarak pırlantaları inceledi. Daha sonra incelediği yedi pırlanayı çantaya koydu.

Ancak çanta açıldığında içinde yedi tane çakıl taşı olduğu görüldü.

Bu basit gibi görünen soygunun ardında detaylı ve üzerine çalışılmış bir plan var. 2016 şubat ayında Boodles markasının başkanı Nicholas Wainwright’a kendisini Simon Glas olarak tanıtan iş insanı, yatırım olarak değerli taşlar almak istediğini anlattı.

İkili bir sonraki ay Monaco’da bir araya gelerek yedi çok pahalı taşın satışı üzerine anlaştı. Yedi taşın arasında değeri 2,2 milyon sterlinden fazla olan 20 karatlık kalp şeklindeki pırlanta ile armut şekilli 1,1 milyon sterlinlik pembe elmas da vardı.

Satın alma işlemi öncesi sözde ‘değerli taş uzmanı’ Lulu Lakatos, mücevherciye parası ödenene kadar kilitli bir çantada saklanacak pırlantaları incelemek üzere mağazaya gitti.

İşte ne olduysa o an oldu. Mağazadaki satış uzmanıyla birlikte bodrum katında saklanan taşları görmeye giden Lakatos, her birini inceleyip tarttıktan sora ayrı ayrı paketleyip bir çantaya, daha sonra da şeffaf bir kutuya koydu.

İşin aslı pırlantalarla dolu çantayı kendi el çantasına çakıl taşlarıyla dolu ve pırlantaların çantasıyla birebir aynı olan çantayı ise kutuya koydu.

Daha sonra mağazadan ayrılıp br tuvalette kılık değiştirerek trenle ülkeyi terk etti.

Geçen yıl Fransa’da yalanarak Britanya’ya iade edilen Lakatos suçlamaları reddetti. Duruşma ertelendi.