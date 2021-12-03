De Colo’dan Avrupa Ligi rekoru

Fenerbahçe Beko’dan Nando De Colo, THY Avrupa Ligi’nin şimdiye kadarki en üretken çok yönlü oyuncusu oldu.

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Fransız oyuncu, Avrupa Ligi’nin Performans Verimlilik Puanı (PIR/Performans Endeksi Reytingi) rekorunu kırdı.

De Colo sarı-lacivertli ekibin evinde AS Monaco’yu 96-86 mağlup ettiği karşılaşmada, 14 puanlık PIR ile Avrupa Ligi kariyerindeki toplamda 4.184 PIR puanına ulaştı.

Daha önceki rekor 4.183 PIR puanla eski basketbolcu Vassilis Spanoulis’e aitti.