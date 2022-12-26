DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır tutuklandı

Yıl içinde üçüncü kez yapılan ilaç avro kuru artışı, eczane raflarını ilaçlarla doldurmaya yetmedi. Şubat, temmuz ve en son 13 Aralık’taki yüzde 36.77’lik artışla 10 lira 76 kuruş olan avro kuru, özellikle antibiyotikler, kalp damar hastalıkları, antidepresan, tüp bebek tedavilerinde kullanılan ilaçlardaki sıkıntıyı bitirmedi.