Diyarbakır başsavcılığının başlattığı soruşturmada 14 Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) il eş genel başkanıyla birlikte gözaltına alınan DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır tutuklandı.
HDP’nin bileşenlerinden DBP genel merkezinde ve birçok il binasında 23 Aralık’ta baskınlarla partinin yöneticileri gözaltına alındı.
Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre DBP Eş Genel Başkanı Bayındır, savcılık ifadesi ardından ‘örgüt üyesi olmak’ suçlamasından tutuklanma istemiyle Diyarbakır Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
Sulh Ceza Hakimliği, ifadesinin ardından Bayındır’ın ‘örgüt üyesi olmak’ suçlamasıyla tutuklanmasına karar verdi.
DBP Diyarbakır Eş Genel Başkanı Hayrettin Altun’sa ‘örgüt üyesi olmak’ suçlanmasıyla tutuklanmıştı.