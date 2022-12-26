Diken

Yaramazlara biraz batar!

DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır tutuklandı

Diyarbakır başsavcılığının başlattığı soruşturmada 14 Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) il eş genel başkanıyla birlikte gözaltına alınan DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır tutuklandı.

Keskin Bayındır. Fotoğraf: Vikipedi

HDP’nin bileşenlerinden DBP genel merkezinde ve birçok il binasında 23 Aralık’ta baskınlarla partinin yöneticileri gözaltına alındı.


Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre DBP Eş Genel Başkanı Bayındır, savcılık ifadesi ardından ‘örgüt üyesi olmak’ suçlamasından tutuklanma istemiyle Diyarbakır Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Sulh Ceza Hakimliği, ifadesinin ardından Bayındır’ın ‘örgüt üyesi olmak’ suçlamasıyla tutuklanmasına karar verdi.

DBP Diyarbakır Eş Genel Başkanı Hayrettin Altun’sa ‘örgüt üyesi olmak’ suçlanmasıyla tutuklanmıştı.

DBP genel merkezine ve birçok binasına polis baskını

SON HABERLER

DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır tutuklandı

Diyarbakır Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturmada 14 Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) il eş genel başkanıyla birlikte gözaltına alınan DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır tutuklandı.

Kur ayarı ilaç sıkıntısını bitirmeye yetmedi!

Yıl içinde üçüncü kez yapılan ilaç avro kuru artışı, eczane raflarını ilaçlarla doldurmaya yetmedi. Şubat, temmuz ve en son 13 Aralık’taki yüzde 36.77’lik artışla 10 lira 76 kuruş olan avro kuru, özellikle antibiyotikler, kalp damar hastalıkları, antidepresan, tüp bebek tedavilerinde kullanılan ilaçlardaki sıkıntıyı bitirmedi.