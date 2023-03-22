DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır tahliye edildi

HDP’nin bileşenlerinden DBP’nin Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, ‘örgüt üyesi olmak’ iddiasıyla tutuklu yargılandığı davadan tahliye edildi.

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Bayındır, DBP genel merkezinde ve birçok il binasında 23 Aralık’ta düzenlenen baskınlarla partinin yöneticileriyle birlikte gözaltına alınmış ve 27 Aralık’ta tutuklanmıştı.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Bayındır, bugün görülen duruşmasındaki savunmada şunları dedi: “Bana yöneltilen iddialar ciddiyetten uzaktır. 14 basın açıklaması suç olarak isnat ediliyor. Bu 14 basın açıklamasına DBP eş genel başkanı olarak katıldım. Bu açıklamaların tamamı hukuka uygundur. Bunların hiçbiri suç değildir.”

Savcılık, Bayındır’ın tutukluluk halinin devamını istedi.

Mahkeme, avukatların savunmasının ardından Bayındır’ın tahliyesine karar verdi.