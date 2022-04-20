Davutoğlu’na göre ‘sığınmacıları göndermek’ için önce barış lazım

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sığınmacıların geri dönmesinin Suriye’de barış ortamının tesis edilmesine bağlı olduğunu söyledi.

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Kocaeli’ndeki basın toplantısında konuşan Davutoğlu, genel göç bağlamında tüm dünyada sorunlar olduğuna işaret ederken, takip edilmesi gereken yolun açık olduğunu kaydetti.

Gelecek Partisi lideri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 18 Aralık 2015’te Suriye’deki geçiş hükümetine tüm tarafların katılması kararı verdiğini, Türkiye’nin bu kararın uygulanmasını sağlaması gerektiğini dile getirdi.

Davutoğlu şöyle devam etti: “Suriye’de barış tesis edilmeden mültecilerin geri dönmesi için uygun ortam olmayacak. Suriye’de bir kez bir geçiş hükümeti kurulup muhalefetiyle rejimiyle bir hükümet oluşturduklarında, mültecilerin geri dönüşü için uygun şartlar oluşmuş olur. Mültecilerin geri dönüşü için uygun şartları oluşturmadan ‘Mültecileri göndereceğiz’ demek söylem olarak kulağa hoş gelebilir ama gerçekçi olmaz. Birleşmiş Milletler teminatı olmadan Suriye’ye göndereceğiniz her mülteci, karşı tarafa geçtiğinde yine İdlib’de, Cerablus’ta, Tel Abyad’da Türk askerinin olduğu yere geçecek ya da ABD’nin kontrolündeki YPG güçlerinin olduğu tarafa gidecek. Yani Suriye rejimi fiilen sınırlarını kontrol edemiyor. Önce Suriye’ye barışı getirmek için çaba sarf etmek lazım. Bu iş de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla olur.”