Özdağ’dan ‘Anadolu Kalesi’ projesi: Sığınmacılar için Şam yönetimiyle görüşecek

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmesi için Şam yönetimiyle görüşeceğini duyurdu.
Partisinin Ankara’daki genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Özdağ, ‘Anadolu Kalesi’ projesiyle Türkiye’deki sekiz milyon sığınmacıyı ülkelerine göndereceklerini söyledi.
Zafer Partisi lideri, Şam hükümetiyle ‘sığınmacı ve kaçakların geri dönüşü için’ görüşme sürecini başlattıklarını kaydetti.
AA’nın aktardığına göre Özdağ, parti yetkilileriyle Suriye Dışişleri Bakanlığı’nın ilk defa yarın görüşeceğini, sonra da bir heyetle diplomatik temasın başlayacağını aktardı.
Zafer Partisi lideri, 20 Ekim 1998 tarihli Adana Mutabakatı’nı imzalayan hükümette devlet ve dışişleri bakanlığı yapan Şükrü Sina Gürel’in partiye katıldığını, Suriye’yle görüşmeleri yürütecek ekibin başına geçeceğini dile getirdi.
Üç yıl yürürlükte kalan Adana Mutabakatı, iki ülke arasında karşılıklı tutukluların iadesi, istihabarat paylaşımı gibi birçok konuda işbirliğine imkan tanımıştı.